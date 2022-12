La Loi sur la mobilité entrera en vigueur au 1er janvier

MOBILITÉ. Le Conseil d’Etat a adopté mardi le règlement d’exécution de la nouvelle Loi sur la mobilité. Remplaçant la Loi sur les routes de 1967 et la Loi sur les transports de 1994, le texte entrera en vigueur au 1er janvier. «Celui-ci promeut la mobilité durable et tient compte des objectifs climatiques de la Confédération et des cantons», indique le communiqué du Conseil d’Etat. Après les remarques émises lors de la consultation du règlement, certaines modifications ont été apportées. «Ces adaptations concernent notamment les géodonnées et cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.» Le terme «gestion de trafic» a aussi été redéfini, ce «qui permet à présent de mieux délimiter les compétences de la police cantonale ainsi que les groupes de travail pour les…