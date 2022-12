La socialiste Ursula Schneider Schüttel briguera un nouveau mandat au Conseil national

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Ursula Schneider Schüttel a annoncé hier qu’elle se présentera pour une nouvelle législature au Conseil national. Dans son communiqué de presse, la Moratoise de 61 ans explique que sa «riche expérience politique» et ses années d’activité pour le PS au sein du Conseil national ont rendu cette décision «évidente». Avocate de formation, elle siège à la Commission des finances et à la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie. Elle est également connue en tant que présidente de Pro Natura.