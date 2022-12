Le brio d’un jeune trio du SC La Berra

SKI ALPIN. Même club, même génération, même ambition et même... premier coup d’éclat de la saison: mardi à Hoch-Ybrig (SZ), Jan Gaillard, Gaëtan Roulin et Romain Monney ont poussé le mimétisme jusqu’à signer leur meilleur résultat en carrière lors de la même compétition. Un slalom géant terminé respectivement aux 8e, 9e et 12e rangs. Seuls six petits dixièmes ont séparé le trio du Ski-club La Berra à l’issue des deux manches. Infime.

Hasard ou coïncidence? Logique émulation selon Stéphane Gaillard, président de l’Association fribourgeoise de ski et snowboard. «Ils sont amis, en phase d’apprentissage au Centre national à Brigue et font face à un gros niveau actuellement chez les garçons en Suisse.»

S’inspirer des «locomotives» du canton

Les trois espoirs devront naturellement confirmer dès…