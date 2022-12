Le canton pourrait donner davantage

COURS D’EAU. Dans une motion populaire, le Parti vert’libéral faisait plusieurs propositions pour accélérer les travaux de revitalisation des cours d’eau et de protection contre les crues. Dans sa réponse, le Conseil d’Etat se dit favorable au principe. En revanche, il juge les motionnaires trop généreux.

Le Conseil d’Etat propose que le taux de subventionnement maximal, par le canton et la Confédération, passe de 80% à 90%. Seraient concernés les projets de revitalisation et de protection contre les crues qui contribuent de manière renforcée à la biodiversité et qui intègrent particulièrement l’adaptation aux changements climatiques. Avec ce changement, les communes ne devraient plus s’acquitter que de 10% des coûts dans le meilleur des cas. Leur facture serait ainsi allégée de moitié.…