Le Conseil d’Etat soumet un crédit de 17,6 millions pour la restauration et la transformation des bâtiments

DOMAINE DES FAVERGES lusieurs bâtiments du domaine des Faverges, en Lavaux, doivent être restaurés ou transformés. Il s’agit notamment de répondre à l’évolution du marché du vin et d’améliorer l’accueil des clients. Initialement, seule la «grande maison» devait subir des travaux. En 2019, le Conseil d’Etat a décidé d’y ajouter l’assainissement de la «maison du vigneron», explique-t-il dans son message. Le crédit, soumis au Grand Conseil, est donc beaucoup plus important qu’annoncé en 2017 et s’élève à 17,6 millions de francs. Les travaux devraient commencer à l’été 2023 pour une ouverture en 2026.