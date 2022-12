Le FC Bulle boucle 2022 sur une claque 0-4

VALENTIN THIERY

Football. Comme souvent, le FC Bulle n'est pas parvenu à livrer un match plein, samedi lors de la réception de Lucerne M21, à Bouleyres. Les Gruériens ont plus que fait douter le leader de Promotion League pendant la première mi-temps, avant de concéder le 0-1 à la 48e pour ensuite se montrer trop timides pour revenir dans le coup. Les hommes de Lucien Dénervaud bouclent l'année 2022 à la 13e place avec huit points d'avance sur la barre, mais avec un match de plus que leurs concurrents.

Dans le premier acte de cette joute avancée de la 19e journée, Bulle s'est montré solide dans les duels, inspiré dans ses combinaisons balle au pied et déterminé à bousculer les Lucernois. Mais il lui a manqué le réalisme, car le club de Bouleyres a eu davantage d'occasions que les visiteurs. Les plus grosses? Le tir dans les nuages d'Azemi (8e), le duel perdu par Deschenaux face au portier (13e) et le corner direct de Golliard sur la latte (13e). En face, Lucerne a raté un penalty (provoqué par Afonso, 38e), l'une de ses deux seules possibilités de marquer avant la pause.

Puis, Bulle a fait du Bulle. Comme contre Cham ou Bâle, il a encaissé vite, en ne parvenant pas à revenir. Il aurait cependant pu sur sa seule occasion de la seconde période. Mais Azemi, sur une copie conforme de son raté de début de rencontre, a envoyé un service de Ianigro grossièrement au-dessus (60e). A partir de là, les Gruériens n'ont absolument plus rien montré, laissant Lucerne se promener et faire le break à la 73e pour le doublé de Breedijk. La messe était dite, confirmée par les troisième et quatrième buts de Martin (0-3, 88e et 0-4, 94e).

Le FC Bulle est désormais en vacances jusque mi-janvier. Il reprendra le championnat à Rapperswil-Jona le 25 février 2023.

