Le FC Bulle débute sa mue hivernale

FOOTBALL. Treizième de Promotion League à mi-parcours, le FC Bulle a procédé mercredi à une première revue d’effectif. Six joueurs – insatisfaits de leur temps de jeu – quittent ainsi Bouleyres: il s’agit des offensifs Vedad Efendic (pour Portalban/ Gletterens), Baptiste Bersier (destination inconnue?) et Artan Asani (?), du milieu Thomas Alonso (Châtel-Saint-Denis), du défenseur Manuel Schwarz (?) et du gardien remplaçant Davide von Andrian (?).

Ces départs attendus obligent le club gruérien à réagir sur le marché pour s’éviter un printemps tourmenté. «En comptant sur les cinq joueurs de retour de blessure, les trois renforts engagés (n.d.l.r.: mais pas officiellement annoncés) et les deux joueurs encore recherchés, notre contingent sera formé de 24 éléments», calcule Steve…