Le FC Bulle fait ses emplettes

FOOTBALL. Chose promise, chose due: aux six départs (La Gruyère du 22 décembre) succèdent trois premières arrivées dans l’effectif du FC Bulle. Un joueur par ligne vient renforcer l’actuel 13e de Promotion League: le gardien Noah Falk (21 ans, en provenance d’Echallens), le défenseur «engagé et musclé» Jordan Perrony (23 ans, Bassecourt) et enfin le «très rapide» milieu de couloir Nathan Tayey (25 ans, Wohlen). «Ils amèneront une concurrence dont on avait besoin et, surtout, ce sont des gars qui ont faim», souligne le directeur sportif et coprésident Steve Guillod.

Ces renforts annoncés mercredi ne sont certainement pas les derniers à Bouleyres. «Un ou deux joueurs à vocation offensive» devraient rejoindre l’équipe de Lucien Dénervaud pour la reprise fixée au lundi 16 janvier. Un apport…