Le froid n’a pas freiné les fondeurs à la Coupe de Lys

SKI DE FOND. La 32e Coupe fribourgeoise s’est ouverte dimanche aux Mosses. Malgré le froid mordant, 245 adultes et enfants ont rallié l’arrivée de la Coupe de Lys. Si record de participation il n’y a pas eu, «la neige était parfaite et le bilan fantastique, s’exclame le président d’organisation Julien Gurtner. La saison est très bien lancée!» Et ce notamment pour les vainqueurs alémaniques Reto Hammer et Lea Niedhart. Côté régional, Katja Rauber (dossard 61, SC Im Fang) et Luca Fuso (en rouge, SC L’Etoile Grattavache-Le Crêt) ont pris respectivement la 2e et 3e place d’une course disputée en style classique comme prévu. Prochain rendez-vous en Coupe fribourgeoise: la Nocturne de La Villette mercredi prochain 21 décembre. QD