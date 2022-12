Le grand Mikhaïl et le Petit Nicolas

CARNET NOIR. Deux grands hommes sont morts en ce mois d’août: le dessinateur Jean-Jacques Sempé, le jeudi 11, et l’ancien secrétaire général du Parti communiste de l’URSS Mikhaïl Gorbatchev, le mardi 30.

Si mes enfants connaissent bien le père du Petit Nicolas (photo), de Catherine Certitude et de Marcellin Caillou, ils ont davantage de peine avec celui de la perestroïka. C’est de ma faute, j’aurais dû laisser traîner sur l’étagère Mémoires. Une vie et des réformes au lieu de Vaguement compétitif ou L’intégrale du Petit Nicolas. Pas grave, je suis déjà content qu’ils soient sensibles à la douceur du trait de Sempé, à son humour délicat, à son regard décalé et jamais méchant sur le monde. Car lire Sempé, ce n’est pas éclater de rire, c’est fondre de tendresse avec un sourire au coin des…