Le Père Noël en tournée

LES PACCOTS. Accompagné de ses lutins et de sa compagne la Mère Noël, le Père Noël terminera sa tournée le 26 décembre aux Paccots. Il effectuera six haltes: à 13 h 15 au restaurant Les Rosalys, à 13 h 45 au restaurant Le Tsalé, à 14 h 15 à la station de ski, à 14 h 45 à l’Auberge du lac des Joncs, puis au café de la Randonnée à 15 h 45. Petits et grands pourront partager avec lui un thé ou un vin chaud au point d’information des Paccots dès 16 h. L’apéritif sera animé par les élèves des Ecoles Musiques Club, indique Les Paccots-La Veveyse Tourisme dans un communiqué. A noter que l’événement a lieu par tous les temps.