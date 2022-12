Le Passeport Vacances reçoit 10 000 francs

Le Lion’s Club, le Rotary Club, le Kiwanis et le Soroptimist de la Glâne ont remis jeudi soir un chèque de 10 000 francs en faveur du Passeport vacances. Les différents clubs de service se sont mobilisés lors du dernier Comptoir pour réunir les fonds nécessaires destinés à la modernisation du site internet de l’association. «Passeport vacances c’est un comité, des bénévoles, une partie de la population qui sont prêts, chaque année, à donner à des centaines d’enfants la possibilité de participer à des dizaines et dizaines d’activités, a déclaré Nicole Schorderet, présidente de Soroptimist, lors de son discours. L’occasion, aussi, de découvrir notre région, des passions, des métiers, des hobbies et des gens.» Les différents clubs étaient représentés par (deg.àdr.): Servane Mo Costabella,…