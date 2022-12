Le sourire, jusqu’aux oreilles

MUSIQUE

The Smile

LIVE AT MONTREUX JAZZ FESTIVAL

Self Help Tapes/XL Recordings

Printemps 2020. Thom Yorke et Jonny Greenwood, les deux têtes pensantes de Radiohead, décident de vivre le confinement en mode créatif. Avec l’appui du batteur de jazz Tom Skinner, ils renouent avec les atmosphères angoissantes de leurs débuts. Sans filet ni pression, le trio adopte le nom de The Smile et accouche d’une quinzaine de titres publiés ce printemps sur l’album A Light for attracting attention.

Avec sa voix de fausset et son curieux jeu de basse, Yorke y distille des mélodies proprettes, tandis que Greenwood maltraite sa guitare en langueur tout sauf monotone. Au centre, Skinner fait preuve alternativement de délicatesse et de fièvre. Bref, l’album plaît aux aficionados, mais aussi à un public plus…