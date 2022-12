Le stationnement sera plus cher

Dès le 3 janvier, le stationnement sera payant de 7 h 30 à 19 h 30, avec une pause entre 12 et 13 heures et ce, du lundi au samedi à Fribourg. La ville a annoncé mardi cette prolongation. Dans un communiqué, les autorités justifient cette décision par la volonté de se rapprocher des conditions d’exploitation des parkings privés et d’inciter ainsi les automobilistes à utiliser les places en sous-sol.

L’Association fribourgeoise du commerce, de l’artisanat et des services regrette, dans un communiqué, cette augmentation des tarifs, qui s’est faite «sans discussion, sans concession, mais surtout sans pesée des intérêts», selon elle. Elle estime que la ville ne tient pas suffisamment compte de la perte de chiffre d’affaires des commerces, due aux nombreux chantiers qui bloquent les routes.…