Les Centres de la prostate et du sein, fruit d’un partenariat entre l’HFR et l’Hôpital Daler, fêtent leurs cinq ans.

CANCER. Deuxième cause de mortalité en Suisse, le cancer devrait encore progresser ces prochaines années en raison du vieillissement de la population. Les responsables des Centres de la prostate (CPF) et du sein (CSF) tirent un bilan positif après cinq ans de travail. Fruit d’une collaboration public-privé inédite, conclue entre l’HFR et l’Hôpital Daler, ces centres offrent une prise en charge complète aux malades fribourgeois.

«Ce qui nous a portés, c’est la mission d’intérêt public. Cela permet de soulever des montagnes et de passer au-dessus des difficultés», s’est félicité David Queloz, directeur de l’Hôpital Daler, en conférence de presse mercredi. En moyenne, 240…