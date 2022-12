Les jouets, entre choix de l’enfant et conformité au genre

Depuis quelques années, la question des cadeaux et des jouets genrés fait débat. Notamment à l’heure de glisser les présents sous le sapin. Une sociologue et des parents éclairent sur le sujet.

ANGIE DAFFLON

NOËL. D’ici peu, les paquets peupleront les pieds des sapins. Mais dans certains foyers, la question des présents genrés fait débat. Les catalogues et rayons de magasins regorgent de jouets porteurs de stéréotypes de genre, bien que certaines enseignes s’appliquent désormais à neutraliser leur marketing.

Depuis quelques années, ce sujet semble interpeller de plus en plus de monde. Les perspectives ont changé, «mais elles sont encore confinées à une partie de la population», explique la sociologue Laura Mellini, maîtresse assistante et chargée de recherche à l’Université de Fribourg.…