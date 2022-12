Ma Coupe du monde sans…

…COUPE DU MONDE. J’ai plein de bonnes excuses pour ne pas la regarder, cette Coupe du monde au Qatar. Je n’ai même pas besoin de les dégainer dès qu’on m’interpelle, «alors, t’as vu le match hier?». On ne me le demande pas, d’ailleurs. Même les plus épris du ballon rond ont signé un cessez-le-feu. Ils m’accordent ce droit de ne pas poser les yeux sur les terrains sans me fustiger du regard. Les polémiques sont une aubaine pour les «je-m’en-footistes».

Mais attention, je suis une adepte du fair-play. Je ne brandis pas mon désintérêt footballistique à tout va. Et je laisse mes amis, camarades et collègues augmenter le volume à des heures bien précises pendant quelques semaines. Je les laisse aussi jurer tout haut et argumenter leurs pronostics. C’est une passion bruyante, certes, mais elle…