Ma Coupe du monde sans…

… BALLON. La statistique confortera les pragmatiques autant qu’elle écœurera les romantiques: 29 des 52 matches avec un vainqueur ont sacré l’équipe qui n’avait pas le ballon. Cette proportion grimpe même à 64% en phase finale (9 sur 14). Des matches décisifs remportés avec 40% de possession de balle en moyenne. En clair: refuser l’animation et la maîtrise du jeu est devenu un moyen «sûr» de gagner. Cette tendance observée il y a quatre ans en Russie s’est accentuée au Qatar.

Plusieurs sélectionneurs l’ont compris et, sans le proclamer, ont sacrifié leur identité au profit du résultat. Préférant subir que séduire, quitte à rebuter les amoureux du jeu. Exemple avec la Suisse de Murat Yakin, qui a battu le Cameroun et la Serbie sans contrôler le ballon. Et lorsque la Nati l’a repris, de…