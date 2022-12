Madame Scrooge

BANDE DESSINÉE

José-Luis Munuera

UN CHANT DE NOËL, UNE HISTOIRE DE FANTÔMES, D’APRÈS CHARLES DICKENS

Dargaud

Parmi les classiques de saison, il y a l’intemporel Un chant de Noël de Charles Dickens. Un vieil homme rapace et aigri est visité par trois fantômes représentant le Noël du passé, celui du présent et celui du futur, qui vont réussir à réchauffer son cœur de glace. L’œuvre a été tant de fois adaptée sur tous les supports possibles qu’elle semble en être épuisée. C’était compter sans l’audace du scénariste et dessinateur espagnol José-Luis Munuera – que l’on a notamment vu œuvrer sur

Spirou et sur Zorglub – qui acclimate le conte à l’air du temps sans que cela soit uniquement un effet de forme.

Exit donc Ebenezer Scrooge, voici venir Elisabeth, sa contrepartie féminine. Si elle est…