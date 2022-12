Marie-Rose Vauthey

Colliard

REMAUFENS

Marie-Rose naît le 12 octobre 1931. Avec son jumeau Maurice, elle est la dernière d’une fratrie de neuf enfants. Leur maman décéda à leur naissance en laissant neuf orphelins séparés et placés dans des orphelinats. Malgré cette épreuve, ils ne se sont jamais complètement quittés et la famille garda un lien très fort. Avec son frère Gabriel, Marie-Rose grandit chez Basile et Céline Colliard, dans la ferme de la Côte à Remaufens. Baptisée Rose-Marie Déglise, elle changea de nom quand cet oncle et cette tante qui n’avaient pas d’enfant l’adoptèrent.

Dès son jeune âge, Marie-Rose apprit à travailler sans compter et elle connaissait tous les travaux liés à la ferme. En 1956, elle épousa Conrad Vauthey, agriculteur du Mont à Remaufens. De leur union naquirent six enfants,…