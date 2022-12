née Ecoffey

BULLE

Mathilde Grandjean s’est éteinte le 13 décembre, entourée de sa famille. Elle était dans sa 94e année. La messe des funérailles a eu lieu en l’église St-Pierre-aux-Liens à Bulle.

Mathilde est venue au monde le 28 novembre 1929 à Morlon, jour de fête de la médaille miraculeuse. Elle en portait toujours une sur elle et avait gardé une dévotion particulière à la Vierge Marie. Mathilde était la septième et la dernière des enfants de Xavier et Louisa Ecoffey.

En 1939, elle avait 10 ans. Elle garda le souvenir des bruits des bombardiers pendant la guerre. L’école primaire terminée, elle entra comme vendeuse à la Coop de La Tour-de-Trême, puis à la rue de Gruyères à Bulle, enfin à la place du Marché. Elle fit son école ménagère à Bulle et devint une fine cuisinière pour le…