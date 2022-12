Mon cousin

TF1, JEUDI, À 22 H 55

Pierre, PDG du groupe Pastié, se dévoue corps et âme à son travail. Au point de négliger sa famille. Contraint et forcé, il doit revoir son cousin Adrien, qui détient 50% des parts de l’entreprise. Pierre veut lui faire signer un papier pour que la société qui vend des spiritueux et les plus grands vins puisse perdurer. Sauf que Adrien, très loin du monde des affaires, tarde à jeter un œil sur le document. Il souhaite juste reserrer les liens familiaux. Distrait et maladroit, il accumule les gaffes et entraîne avec lui Pierre, de plus en plus excédé. L’épouse de celui-ci lui demande un peu de patience, mais ce n’est pas le fort du chef d’entreprise. ■