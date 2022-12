SORENS

Noé Beaud s’en est allé le 3 décembre, à l’âge de 21 ans, tombé dans la montagne qu’il aimait tant. Un dernier hommage lui a été rendu le 7 décembre en l’église de Sorens.

Le 24 janvier 2001, Noé est venu rejoindre son grand frère Augustin dans le foyer de Sylvie et Jacques Beaud, à Hauteville. Avec son nouveau nid à Sorens, la famille s’agrandit encore avec l’arrivée d’Angèle et de Jonas.

Très attaché à sa fratrie et à ses cousins, Noé n’a jamais voulu rester en arrière. Il tenait à être de toutes les aventures et de tous les jeux. Il a beaucoup aimé découvrir de nouvelles contrées avec ses parents, frères et sœur. L’école ne l’a intéressé que pour l’essentiel, il y trouvait «beaucoup trop de choses inutiles». Par contre, il n’avait jamais suffisamment de temps pour courir,…