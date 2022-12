Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Silvio Giobellina, du bob et du bonheur

Silvio Giobellina a glissé sur la neige et la glace depuis son enfance… et ne s’est jamais arrêté depuis. Pilote charismatique de bobsleigh des années 1980, constructeur de bolides novateurs, il a su s’imposer avec son équipe parmi les meilleurs de l’époque jusqu’au titre olympique. Mais là ou d’autres s’arrêtent, et tel un héros qui s’ignore, Sylvio n’a perdu ni sa chaleureuse simplicité ni sa fabuleuse capacité à mener les entreprises les plus folles, embarquant avec lui ses proches et ses amis.

Le vaste monde du très petit

Des scientifiques du Jardin botanique et du Muséum d’histoire naturelle de Genève, nous font plonger dans un monde fascinant, invisible à l’œil nu. Avec eux, on passe de l’immensité des paysages à…