Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Escalade en cascades

Gabriel Voide, guide de montagne, escalade une cascade de glace spectaculaire appelée Blue Magic avec une jeune fille qui rêve de devenir guide pour lui transmettre sa passion et son savoir-faire.

L’homme des bois

Claude Bongard est ébéniste et coréen d’origine. Il a été adopté enfant par des Suisses. Il ressemble à un indien malgré son accent fribourgeois. Il cultive une passion pour son coin de pays, pour la nature, et pour le bois qu’il sculpte et travaille sans relâche. ■