Pixels et caetera

VALEURS MARCHANDES. «Fribourg est une terre de valeurs», et cela s’affirme pour un nouveau logo (le B de Fribourg est remplacé par un cœur posé à plat et la base du G se termine par une petite queue de diablotin). Donc «Fribourg est une terre de valeurs», mantra de l’association Fribourgissima (14 partenaires, Etat, Banque cantonale, Groupe E, ECAB, hôtellerie…) pour «vendre Fribourg» comme «une marque». Quelles sont donc ces valeurs? Ce n’est pas précisé dans la présentation qui a fait l’objet d’un encart de couverture dans notre édition de mardi, sinon qu’elles – les valeurs – «fonctionnent comme des points d’ancrage», lient les habitants et «sont les garantes de l’unité d’un canton ambitieux et créatif, mais gardant toujours les pieds sur terre» (par ici la porte ouverte à enfoncer).…