POMPES. Pratique si peu courante dans notre pays, l’appel citoyen de scientifiques, d’artistes, d’intellectuels et d’activistes lancé contre la candidature d’Albert Rösti avant son élection au Conseil fédéral n’aura été que lettre morte. Qui plus est, Albert Rösti, futur ex-lobbyiste de l’industrie des hydrocarbures et de la voiture, obtient le Département fédéral du DETEC (environnement, transports, énergie et communication). En deux mots comme en cent: normal, mais pas super. CLAUDE ZÜRCHER