Pixels et caetera

BELLEVILLE-RÉPUBLIQUE 1-0. La France en finale contre l’Argentine. Macron sur place, chez les Qataris corrupteurs du Parlement européen… Le meilleur terrain de foot, quand on vient du quartier de Belleville, c’est place de la République, à Paris. A certaines heures, lorsque le lieu est moins fréquenté, des adolescents descendus par la rue du Faubourgdu-Temple, ou qui viennent par la rue Rampon et le boulevard Voltaire, déposent leur veste ou leur sac pour marquer les buts, forment les équipes, tapent le ballon. C’est un fait, quand ils traversent la place pour rejoindre l’hôtel Crown Plaza (350 euros la nuit), les touristes sont plus incommodés par le match que par les personnes sans domicile fixe qui se sont installées contre les grilles du métro ou devant la vitrine du magasin Habitat…