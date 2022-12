Princesse du ciel à l’âge de 19 ans

AVIATION. Un besoin de légèreté s’empare de nous en ce début d’année. Comme une envie de voler. De parcourir les continents à la recherche de ces paysages extraordinaires, vus d’en haut, loin des pandémies et des misères du monde.

Mais ce n’est pas Yann Arthus-Bertrand qui pose sa tondeuse à gazon à hélice sur le tarmac de l’aéroport belge de Courtrai, en ce 20 janvier 2022. Il s’agit d’une jeune pilote belgo-britannique qui termine son tour du monde, entamé cinq mois plus tôt, depuis cette même ville de sa Belgique natale. Zara Rutherford devient à 19 ans la plus jeune pilote à avoir fait le tour du monde et la première femme à l’accomplir en avion ultraléger (ULM)… Mais cet exploit peine à trouver écho au milieu des crises venues et à venir. Et pourtant! Elle a parcouru 52 000…