Projet de fusion retardé d’un an

AUBORANGES. Les 32 citoyens présents lors de l’assemblée communale d’Auboranges lundi soir ont été informés par le syndic Christophe Jaccoud que le projet de fusion Glâne-Sud – regroupant les communes d’Auboranges, de Chapelle, d’Ecublens et de Rue – était retardé. «La votation devait avoir lieu au printemps 2023 et en cas de résultats positifs, la nouvelle commune aurait vu le jour le 1er janvier 2024. Mais tout a été reporté d’une année au vu des événements à Ecublens.» Sous administration exceptionnelle (La Gruyère du 10 décembre), cette dernière n’est plus représentée au sein du COPIL et certaines échéances ont été repoussées. Les autres communes ont également été averties lors de leurs assemblées respectives. Les budgets 2023 ont par ailleurs été approuvés. Celui d’investissement…