Rémi Bonnet diversifie ses succès

Rémi Bonnet a gagné la deuxième course individuelle de Coupe du monde de sa carrière, dimanche. En Italie, le skieur-alpiniste charmeysan a dompté un tracé qui l’avantageait pourtant peu.

VALENTIN THIÉRY

SKI-ALPINISME. Rémi Bonnet continue sa moisson de succès en 2022. Cette fois, le Charmeysan s’est imposé dans une discipline dans laquelle il a rarement été sacré. Dimanche dans la station italienne de Ponte di Legno, le skieur-alpiniste a remporté la première course individuelle de Coupe du monde de la saison, la deuxième de sa carrière. Après 1 h 31 d’effort, il a devancé de neuf secondes le local Davide Magnini. «J’ai été plus lucide sur l’ultime manipulation. J’étais plus frais. J’y ai fait la différence», livre le Gruérien de 27 ans qui ne se sentait pas «monstre bien» juste après…