Répondre aux préoccupations citoyennes

En réponse au courrier de Sébastien Bossel, paru jeudi.

Jeudi 15 décembre, comme tous les matins, je me lève à 6 h 31 (vieille superstition des chiffres impairs, allez savoir pourquoi). Ce matin-là donc, en lisant La Gruyère, Sébastien Bossel m’apprend dans son courrier des lecteurs que je suis de gauche. A prime abord interpellé, j’éteins mon rappel de réveil qui fredonne L’Internationale et me demande s’il n’aurait pas par hasard raison le bougre!

En effet, si vouloir rendre la ville accueillante (demande de tous les partis durant la campagne 2021) et les routes des quartiers plus sûres pour nos enfants, si vouloir déneiger les trottoirs tout en polluant un peu moins et si continuer d’investir en période de crise pour soutenir nos entreprises locales signifie défendre une politique de…