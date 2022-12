Samedi cinéma

Quand Houston ne répond plus

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY. Les lumières s’éteignent dans une salle de spectacle bruissante. La musique commence. Un spot éclaire la star du soir: Whitney Houston, parée d’une élégante robe bleue, entonne I will always love you, son tube mythique. Nous sommes en 2009. «La Voix», comme certains commentateurs l’appellent, vient de vivre une traversée du désert après une carrière fulgurante durant les années 1990.

C’est sur ce moment de quasi-renaissance que la réalisatrice Kasi Lemmons a choisi d’ouvrir son biopic de la célèbre chanteuse, I wanna dance with somebody. Reprenant l’un des titres les plus connus de Houston, le film s’attache ainsi à retracer sa vie jusqu’à sa disparation tragique en 2012 à l’âge de 48 ans et s’inscrit dans la droite lignée des…