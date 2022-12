Six départs au FC Bulle

Football. Le directeur technique du FC Bulle Steve Guillod avait annoncé des départs pendant la pause hivernale de Promotion League. Il y en aura six. Baptiste Bersier, Vedad Efendic, Thomas Alonso, Manuel Schwarz, Artan Asani et la doublure de Killian Ropraz, Davide von Andrian, quittent Bouleyres. Le communiqué du club gruérien annonce également que Thomas Alonso a trouvé un point de chute. Il évoluera à Châtel-Saint-Denis (2e ligue inter) pour le second tour.

Aucune arrivée n'a pour le moment été signalée.

Le FC Bulle reprendra les entraînements le 17 janvier 2023. Six matchs amicaux sont prévus d'ici la reprise du championnat, le 25 février à Rapperswil-Jona.