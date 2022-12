RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Bellelay, dans l’intimité d’un hôpital psychiatrique

«Si tu n’es pas sage, tu vas finir chez les fous de Bellelay!» Cette menace, nombre d’enfants du Jura et Jura bernois l’ont entendue. Il faut dire que la clinique psychiatrique de Bellelay, logée dans une ancienne abbaye, nourrit depuis plus d’un siècle les fantasmes des habitants de la région. Immersion dans le quotidien des soignants de Bellelay et de leurs patients. ■