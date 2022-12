Terres extrêmes

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H

Les Emirats face au désert

La géographe Heidi Sevestre parcourt la planète pour comprendre comment les hommes et les femmes font face à une nature de plus en plus extrême. Dans le désert brûlant de Rub Al Khali, les températures peuvent atteindre des pics de 60°C et pourraient encore augmenter au fil du temps. Ces hausses de température risquent d’entraîner la raréfaction de l’eau et l’intensité et la durée des sécheresses. Ces terres hostiles sont pourtant riches en réserves d’hydrocarbures, ce qui pousse les Emirats arabes unis à trouver des alternatives aux énergies fossiles afin de préserver l’eau. ■