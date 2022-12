Tribune libre

«Bonjour, chers voisins…»

A propos des inquiétudes liées à l’arrivée d’une maison de soins palliatifs dans un quartier de Bulle. Cette lectrice imagine ce qu’un résident pourrait écrire.

On m’a dit que la presse a relaté votre émoi à me voir arriver à Pallia-Vie.

Je tiens à vous rassurer tout de suite, je n’en ai pas pour très longtemps, tout au plus un petit mois. Bien sûr un corbillard (banalisé) viendra me chercher. Auparavant quelques visites auront longé votre propriété. «La privation de liberté à vivre normalement, la noirceur et l’angoisse en permanence, ce n’est pas très gai», dites-vous.

Tout cela peut s’entendre et, puisque je suis le responsable, je vous prie de me pardonner. Pour ce qui est de la perte de valeur de votre maison, soyez rassurés, il reste encore des personnes…