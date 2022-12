Trois loups et des attaques

Trois loups ont été identifiés dans le canton cette année. Douze moutons et un jeune bovin ont été tués, malgré les mesures de protection.

FAUNE. La présence du lynx et du chacal doré est attestée dans le canton depuis plusieurs années. En 2022, trois loups ont également été identifiés, a indiqué hier la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF). «Des indices de présence de trois individus ont été trouvés dans la Broye et le Lac (M212), dans la Veveyse (M232) et dans les Préalpes (M298).»

Après cinq ans où les attaques étaient peu nombreuses, voire inexistantes, l’effectif des bêtes mortes est en hausse. «Cette année, douze moutons ont été tués dans le canton (huit en plaine et quatre sur deux alpages).» Début novembre, un jeune bovin a aussi dû être abattu à…