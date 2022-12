Une carrière à la force du caractère

Coup de plume

PAR GLENN RAY

SKI ALPIN. Même s’il était prévisible, c’est un moment que tout amateur du Cirque blanc espérait ne jamais voir arriver. Ou tout au moins, le plus tard possible. Pourtant, Beat Feuz l’a annoncé mercredi: il tirera sa révérence au mois de janvier, après les descentes de Wengen et de Kitzbühel. «Mon ressenti me dit que les limites physiques ont été atteintes», explique le Bernois de 35 ans dans un communiqué publié mercredi par Swiss-ski.

Une phrase qui en dit long, tant le natif de Schangnau a dû apprendre à écouter son corps tout au long de sa carrière. Qui a tout du parcours du combattant. Jugez plutôt: deux déchirures des ligaments croisés du genou gauche entre 2007 et 2008, une inflammation de la même articulation en 2012, une rupture du tendon d’Achille…