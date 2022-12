Une gifle pour se changer les idées

HOLLYWOOD. Rien d’autre ne semblait avoir de l’importance. Il suffit de regarder les Unes de la presse, même locale. La guerre en Ukraine occupe toute l’attention médiatique durant le mois de mars. Pourtant, un incident défraie soudainement la chronique et fait momentanément passer la terrifiante guerre au second plan: la gifle de Will Smith à Chris Rock.

Le 27 mars, alors que Chris Rock anime la 94e cérémonie des Oscars, ce dernier tente une blague sur Jada Pinkett Smith, l’épouse de Will Smith. L’humoriste fait référence au film A armes égales, dans lequel Demi Moore a le crâne rasé, et s’adresse à Jada Pinkett Smith qui souffre d’alopécie, une maladie qui accélère la perte des cheveux. C’est alors que Will Smith rejoint l’humoriste sur scène et lui colle une gifle aussi surprenante…