Une tiaffe comme pas possible

CANICULE. Même les plus indécrottables climatosceptiques ont bien dû l’admettre: il a fait une de ces tiaffes, en ce mois de juillet… Un cagnard de tous les diables, une touffeur d’enfer. On a cuit, on a sué, on a suinté par tous les pores. On a crevé de soif, aussi. Le bétail encore plus que nous, qui n’a pas la chance de pouvoir se rabattre sur les bières bien fraîches, quand l’eau vient à manquer.

C’était aussi l’été des restrictions: dès le début du mois, plusieurs communes ont interdit, pardon, ont prié les habitants de ne plus arroser leur gazon, ni remplir leur piscine, ni laver leur voiture. Et là, on se dit que le monde va vraiment mal: si, en Suisse, autoproclamée château d’eau de l’Europe, on en arrive à ne plus pouvoir laver l’Opel couverte de poussière (ben oui, sans pluie,…