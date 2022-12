BOSSONNENS

La Société des enfants de l’école de Bossonnens organise son traditionnel marché de Noël, samedi, de 12 h à 20 h, et dimanche, de 10 h à 17 h. A l’école du village, 50 exposants seront répartis dans la cour. En plus d’une petite restauration, des animations se dérouleront durant le week-end: vente de sapins, grimages, bricolages et chants. Les bénéfices financeront les camps verts et les camps de ski des écoliers.