Il est le pilier de l’équipe suisse de foot: le gardien des buts et de tous les espoirs de la Nati. Porté par la passion et le goût de la perfection, il a comme grand objectif d’obtenir une belle performance à la Coupe du monde. Dans ce documentaire, on suit Yann Sommer pendant une année. Mercredi, à 22 h 20, sur RTS1