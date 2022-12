Zazie fidèle à elle-même

MUSIQUE

Zazie

AILE P

6&7

Il y a, dès les premières secondes, cette classe discrète qui entoure tout ce que touche Edith Fambuena. Comme pour ses deux précédents albums, Zazie a une nouvelle fois fait appel à l’élégante guitariste et arrangeuse pour cet Aile-P tour à tour dansant, électro, rageur, mélancolique, engagé… Tout cela en huit titres et vingt-sept minutes. Tout cela sans perdre la griffe Zazie, ce mélange de pop et de chanson-variété finement écrite, porté par un regard sur le monde qui l’entoure.

Derrière des titres taillés pour la radio (et la scène), comme Ça commence ou Let it shine, Zazie aborde des sujets graves, comme «les abîmes», «le silence et les pleurs» (Là où je vais) et le racisme, dans Couleur («Je suis noire, blanche, je suis de la couleur / De l’espoir…»). Au…