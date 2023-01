«Maintenant, je dois récupérer»

CYCLOCROSS. Nicolas Bard a pris la 23e place du Cyclocross international de Meilen (ZH), lundi. Parti 23e de cette épreuve estampillée C2, le Sorensois de 22 ans a fini à un peu plus de six minutes du vainqueur local Kevin Kuhn. «J’ai fait un soleil au premier virage, explique Nicolas Bard. Je n’avais pas envie de freiner ou de laisser passer mon concurrent et on s’est percutés. Je suis retombé 37e pour finalement remonter. C’est frustrant, mais je suis content à la vue des circonstances.»

«Prêt» pour la suite

Il s’agissait de la cinquième et dernière manche de la Swiss Cyclocross Cup. Le Gruérien termine dixième et cinquième Suisse au classement de cette première édition. Nicolas Bard boucle donc une période importante dans sa préparation pour les championnats de Suisse du 15 janvier à…