RTS 1, MERCREDI, À 20 H 10

À la poursuite des nouveaux virus

Le Covid-19 a été la première pandémie du XXIe siècle, et ne sera sûrement pas la dernière. Depuis quelques décennies, la fréquence des épidémies s’est emballée. H1N1, MERS, Ebola, Zika, Chikungunya, variole du singe… des virus issus du monde animal qui bouleversent nos sociétés. Une humanité de plus en plus nombreuse, plus interconnectée, favorisant les émergences et la transmission de nouveaux virus chez l’Homme. Face à ce constat, le monde scientifique s’organise: la surveillance, de plus en plus performante, s’intensifie. Pour mieux se prémunir et réagir face à ce risque épidémique, une approche est devenue incontournable: comprendre, surveiller et mieux protéger les interfaces homme-animal. En Asie, Afrique, Amérique,…