Au fil du temps, le Tremplin a réussi à faire entendre sa voix

Après neuf ans passés à la tête du Tremplin, à Fribourg, Cédric Fazan a quitté la fondation pour rejoindre le Relais, à Morges. L’occasion de tirer son bilan et de revenir sur ce qui a changé dans le domaine des addictions.

ANGIE DAFFLON

RÉINSERTION. «Quand je suis arrivé au Tremplin, on devait fermer une ou deux unités. Aujourd’hui, on en a ouvert deux de plus et on a augmenté le nombre de places. Dans le fond, ce n’est pas une très bonne nouvelle, on ne devrait pas exister!» Cédric Fazan garde le sourire tout en glissant ces mots. Le Châtelois a quitté la direction de la fondation qui accompagne toute personne en grande précarité sociale et/ ou en situation d’addiction samedi dernier. Il poursuit maintenant son chemin à la tête de la fondation le Relais, à Morges. Là où il a commencé sa…