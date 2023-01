Ces sportifs qui feront 2023

Entre attentes, confirmations et surprises, les douze prochains mois seront riches en émotions pour de nombreux athlètes du Sud fribourgeois. Tour d’horizon prospectif et non exhaustif de ces régionaux qui rêvent de briller en 2023, à l’instar du lutteur d’Hauteville Benjamin Gapany.

GLENN RAY

LUTTE SUISSE. Le 28 août dernier, Benjamin Gapany s’écroulait lors de sa septième et avantdernière passe à la Fête fédérale de Pratteln. Sa cheville droite venait de lâcher, emportant avec elle les espoirs d’une deuxième couronne fédérale pour le lutteur d’Hauteville.

Le 27 août prochain, Benjamin Gapany aura l’occasion de tirer un trait sur cette déception lors de la Fête d’Unspunnen. Il en a fait le gros objectif de sa saison. Avant de se rendre à Interlaken (BE), le pensionnaire du Club des…