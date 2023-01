Ceux qui luttent la fleur au fusil

Samedi cinéma

PAR YANN GUERCHANIK

OPÉRATION FORTUNE. Un James Bond moins bondissant, une sorte de Mission impossible faisable. Le dernier film de Guy Ritchie s’inspire des grosses franchises d’action et d’espionnage, mais il lui manque la grosse artillerie. James Bond et Ethan Hunt, à chacune de leur sortie, ils font exploser un truc qu’on n’avait jamais vu exploser auparavant. Dans Opération fortune: ruse de guerre, ça pète rien d’extraordinaire.

C’est pas plus mal, remarquez. Les pétarades et les cascades, au bout d’un moment… D’autant plus que, Guy Ritchie, c’est Arnaques, crimes et botanique, quand même. C’est Snatch, bon Dieu! Un glacier qui vous range trois arômes dans le cornet: burlesque, violence, thriller. Et tant qu’il ne donne pas dans le sorbet mélo – A la dérive, son film…