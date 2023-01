Championnats fribourgeois reportés

SKI DE FOND. Les championnats fribourgeois de ski de fond 2023 n’auront définitivement pas lieu ce weekend. Ils devaient se tenir initialement au Crêt ce samedi 14 et dimanche 15 janvier. Début janvier, les organisateurs s’étaient donné deux options face à l’absence de neige en Veveyse: le report des compétitions ou leur délocalisation aux Mosses. A la vue des conditions climatiques, le comité a décidé de reprogrammer les échéances individuelles et de relais au samedi 11 et dimanche 12 février prochain. Le tout au Centre nordique du Crêt si la météo le permet.